A esta receta la paseu0301 varias veces pero el puu0301blico se puede olvidar o bien se renueva, es un canu0303o! Lo bueno es que es muy flexible y pueden reemplazar los ingredientes, queda sieeeempre rico. Por ejemplo, para uno generoso: - 4 claras de huevo ( o 1 huevo entero y 2 claras ) - 3 o 4 cucharadas soperas de avena tradicional ( o avena extra fina, o harina de almendras, o una combinaciou0301n de estas, tambieu0301n la proteiu0301na saborizada... ) - 1/3 de banana ( o manzana, pera... no abusen de la fruta porque lo humedece mucho y eso hace que se rompa fau0301cil durante la cocciou0301n, y serau0301 imposible darlo vuelta ) - 3 sobres de edulcorante - 1 cucharadita de polvo de hornear - 1 cucharadita de semillas de chia ( o seu0301samo, lino, lo que quieran. Y si no tienen no importa. ) - esencia de vainilla ( si se olvidan, tampoco importa mucho) Otras cosas que suelo agregar : - 1 pizca de cafeu0301 (le da un toque espectacular) - coco rallado (tambieu0301n queda bau0301rbaro) Procesan todo. Lo cocino en una sarteu0301n de teflon grande, rociada con spray vegetal o aceite de coco (lo que sea para que no se pegue). El fuego tiene que estar al miu0301nimo para que no se queme, se cocina rau0301pido! asiu0301 que queu0301dense ahiu0301 cerca para darlo vuelta cuando vean que ya pueden hacerlo, es fau0301cil ! No se rompe (yo lo hago con las manos, o ayudau0301ndome con una espau0301tula). Les va a quedar un suu0301per pancake que se come solo con el mate, o lo pueden rellenar asiu0301 como lo hice yo. Simplemente lo unteu0301 con un poquito de miel y queso crema y lo enrolleu0301! #bonappetit u2764ufe0fud83eudd5e