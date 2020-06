Rocío Guirao Díaz posó sonriendo mientras se sujetaba...

View this post on Instagram

NO HAY EXCUSAS! Toma una clase de baile, de gimnasia, corre, camina! Tenes idea lo peligroso que es el sedentarismo? Te dejo algunos datos u27a1ufe0f La inactividad fu00edsica es el cuarto factor de riesgo de muerte mu00e1s importante en todo el mundo, solo por detru00e1s de la hipertensiu00f3n arterial y el tabaquismo y al mismo nivel que la diabetes. El sedentarismo, segu00fan la Organizaciu00f3n Mundial de la Salud (OMS), es la causa del 6% de los fallecimientos del planeta: 3,2 millones de personas mueren cada au00f1o por adoptar un nivel insuficiente de actividad fu00edsica! Que estas esperando? ud83dudd25Total Look @sunseabikinis ud83dudd25