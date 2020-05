María Eugenia Rito y un "toque mágico" para evitar la censura: Esta vez se le fue la mano…

View this post on Instagram

La rabia, el dolor, forman parte de nosotros aunque no queramos. Nos provocan una bajada de energu00eda y nos llevan a un estado de reflexiu00f3n muy u00fatil para superar situaciones complicadas. Todo depende de nosotros, de uno mismo y llenarnos de positivismo para nuestras vidas si deseamos una mejor ud83dude4cud83cudffb Los imprevistos tambiu00e9n forman parte de la vida, pero superarlos nos hacen mejor persona ud83dudcaaud83cudffbu2665ufe0f Los quiero y gracias por bancarme desde las redes que hoy es el u00fanico medio de estar conectados ud83eudd70 #resiliencia u00a1Buen finde!