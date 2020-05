¡Demasiado amor!: No hay dudas, a Silvina Escudero le encantan los…

View this post on Instagram

FELIZ CUMPLE AL LEON DE LA FAMILIA!!! Mi hermoso bebe, el mas pequeu00f1o, mas inquieto pero mas cariu00f1oso! Gracias x alegrar mis du00edas!!! Te amo Tiru...felices 5 au00f1os!!! . Ay ay ay ay ay es tan lo mu00e1s Titu00e1n, lo amo...mu00e1s tarde le voy a cocinar una rica torta. Dap les muestro.