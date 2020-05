Ximena Capristo y un consejo para ser muy flexible: ¿Hacia falta ponerse así?

View this post on Instagram

u201cSolo eres tan joven y saludable, como lo fuerte y flexible que es tu columnau201d Debo reconocer que hay sensaciones placenteras que no son para cualquiera. El limite se lo pone uno.. Mantener la columna elu00e1stica, alargada, alineada, firme te permite conectar con la sensaciu00f3n de un bienestar total. #sentir #oxigenarelcerebro #namaste Mira como hacerlo en la #story