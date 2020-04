Famosísima actriz argentina volvió a acusar a su novio de maltratador y ladrón

Leticia Brédice volvió a denunciar a su novio, Federico Parrilla, por malos tratos.

En un posteo del año pasado, la actriz lo acusó de ofenderla: "Me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche. Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. Vos tenés calle, putas, noche. Respetá, pendejo con chupines".

Más tarde, horas más tarde, insólitamente se disculpó con el joven por la dura acusación en el medio del Bailando por un Sueño, dando marcha atrás a la denuncia y muy arrepentida.

Ahora Brédice volvió a la carga contra Parrilla: "Es espíritu de @alohabelu se apoderó de mí. Y vos de mi dinero”, posteó, acusándolo claramente de robarle, sobreimprimiendo un posteo del novio. Y agregó, "y de mi camioneta".

“Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras”, volvió a escribir, sin decir directamente que hablaba de su novio, hecho que quedó por demás de claro.

Brédice volvió a la carga a la noche, tras intentar contactar sin éxito a su pareja: “Por favor no desvalorices, descalificar habla de vos y tus temas. Maldecir a los demás no da ni por venganza. Solo Dios sabe por qué”.

Parrilla es maquillador de efectos especiales, y conoció a Bédice en la emisión del programa Tu cara me suena, dónde hacía las máscaras, y en el que su novia tuvo una gran actuación.