Echaron a Baby Etchecopar de Radio 10: según él, ¿por qué lo despidieron?

Baby Etchecopar confirmó en el comienzo de su programa del miércoles de "Basta Baby", su salida de Radio 10 y aseguró que el motivo de esto es “ por no ser kirchnerista ”.

“Hace 20 años yo entré a la mejor radio de la argentina que es Radio 10. La hizo un tipo lúcido y que es mi amigo, Daniel Hadad. Les voy a contar toda la historia, el resto es sarasa”, comenzó a narrar Etchecopar mirando a cámara y recordando a algunos de los colegas que tuvo allí, como por ejemplo, Eduardo Feinmann, Samuel "Chiche" Gelblung y Oscar "El Negro", arrancó Baby en su descargo.

Y agregó “Resulta que cuando llega el gobierno de Cristina, no sé, una historia medio rara. Tuvimos que entregar la radio. Esa radio que se había hecho alrededor mío cuando había maples de huevos en las paredes. La compraron López y De Sousa. Yo no me quedé por conveniencia, sino por amor a las paredes, esperando que cuando termine el gobierno de Cristina, volvieran a vender la radio, la compraran mis amigos y volvieran todos. Daniel también soñaba con esa historia”,

Con respecto al ninguneo que viene padeciendo en este último tiempo, Baby dijo: "Primero me cambiaron el panel, luego me faltaban columnistas, me empezaron a cansar. Uno no es boludo. Ahora esto en el colegio se llama bullying. Me di cuenta que había una cosa de que yo tenía que hacer reir, y no, yo tengo que hacer pensar. Me decían de mi cara de culo, pero qué cara querés que tenga si se robaron el país”.

Y sentenció contundente: “Les dije que les iba a mandar a mi abogado para que me hagan la cuenta de lo que me corresponde. Tengo horas extras, sábados enteros. Cuando me doy vuelta, aparece Página 12, medio de Víctor Santa María, con lo mismo que hacía Cristina Kirchner y por eso lo repudio: 'Misógino, gorila, facho... se iría de Radio 10 por bajo rating'. Pero para no poner que me echaban ponían que me cambiarían de horario, cuando siempre estuvo implícito que yo no lo iba a cambiar nunca, que era echarme. Esto lo aclaro porque me llamaron de todo el país. El rating se ha caído, lo hemos levantado. Algunos miden poco, pero a ninguno de esos le dijeron 'andate'. El tema es que no soy K. Es política, esa es la realidad, no es el bajo rating y no es que la gente no me escuche”,

Y finalizó: “Prefiero irme sin heridos, porque me dieron tantos buenos momentos y muchas posibilidades de hablar y desahogarme. Pero la próxima vez no sean boludos y no me manden a operar por estos berretas y cuatro de copas. Díganmelo de frente, así hablan los hombres. Lo mejor que me pasó en la vida fue Hadad y Radio 10”.

Este jueves, Baby tuvo la oportunidad de despedirse en vivo en su propio programa radial, replicando algunos conceptos similares a los que había volcado previamente en televisión. Y lanzó: "Esta ya no es mi casa". Además, aclaró que no se va de la radio por bajo rating sino por no coincidir con la línea editorial del medio.