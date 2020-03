Cande Ruggeri reveló el misterio que todos esperaban: Una experiencia distinta

View this post on Instagram

Saben que una de las cosas que mu00e1s me gusta en la vida es viajar y siempre se los recomiendo! Esta vez tocu00f3 ud83cudde7ud83cuddf7 junto a @kotexargentina ! Pusieron una caja en medio de la calle principal (deslicen para verla ) y vivu00ed una experiencia distina ! Juntos tenemos que decir #NoMu00e1sEstigma !