Lali Espósito grabó un video y contó lo que le espanta y le duele: no te lo pierdas

Quebrada, Lali Espósito grabó desde España un video motivada por el aumento de los femicidios en Argentina, y lo que ella considera es una naturalización en el discurso social y mediático.

“Me impactó, me frustró y me dolió, me jode profundamente la sensación de moneda corriente. De que ya sé que todos los putos días voy a leer una noticia de un femicidio. De una mujer que ya no está, de una familia que ya perdió a una hermana, amiga, madre…. ¡Basta! No puedo leer esas cosas y continuar con mi vida de privilegiada y de contenta. ¡Basta!”

La actriz y cantante, a pesar del gran momento artístico que está pasando, no olvida las causas que siempre apoya, como el de #NiUnMenos.