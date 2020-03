Ivana Nadal le encuentra el lado bueno a la cuarentena: "Podés andar todo el día en...

Ivana Nadal es la chica fitness del momento.

A medida que fue creciendo su figura en medios y redes sociales fue asesando sus posteos, y sin abandonar la sensualidad como bandera, fue mechando pensamientos, consejos, historias de vida.

Antes de ir a dormir reflexionó un poco sobre estos días oscuros que vive el mundo y la necesidad del aislamiento.

Y a la cuarentena le encontró el lado positivo: "Poder andar todo el día en..."

El mensaje:

“Bueno listo. Hasta mañana, me voy a dormir. ASÍ, porque somos muchos los que vemos esto desde un lado no tan poco feliz e intentamos disfrutar de esas pequeñas cosas, como andar en culo todo el día, o no tener horarios… o estar ayudando a que no mueran miles, solo quedándome en casa.

Entiendo que es durísimo para muchísimas personas del mundo entero, en salud y en Economía. Pero si no te está afectando eso, metele unas sonrisas a tus días.

Quédate en casa que te salvas vos y salvas a muchísimas personas más. #yomequedoencasa

Gracias por sus mensajes, los amo”.