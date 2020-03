¡Escándalo!: Araceli González dio su opinión y los fans la mataron... ¿Qué dijo ahora?

View this post on Instagram

Buenos du00edas! Acu00e1 despertamos temprano! Que el du00eda nos de alivio y tranquilidad para todos. Solo pidiendo que todo termine pronto para poder disfrutarnos juntos. Maravilloso du00eda para todos, todas, todes. Nos lo merecemos. ud83cudf08ud83dude4cud83cudffbu2764ufe0f