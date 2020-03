¿Quéee?: Charlotte Caniggia se puso frente al espejo acompañada y se prendieron las alarmas

View this post on Instagram

Vamos a hacer un sorteo con los chicos de @valijasdealuminio !! Gu00e1nate un Carry On ud83dude09. Lo que tenes que hacer para ganar es: -Darle like a la publicaciu00f3n en ambas cuentas. -Seguirme a mi y a @valijasdealuminio. - Etiquetar a 3 personas con las que le gustaru00eda viajar y que le den like a la foto. - Con un screenshot de la publicacion compartida en tus historias @valijasdealuminio tus chances de ganar aumentan. El ganador/a se va a anunciar el 17/02, en la cuenta de @valijasdealuminio. Mucha suerte para todos !!! u2708ufe0f ud83cudf0d