Frente a Rial, Diego Latorre reveló detalles nunca contados sobre su relación con Natacha Jaitt

Con el desbloqueo de la tablet de la mediática, volvió a reflotar el escándalo que desató la relación extramatrimonial, que mantuvo Diego Latorre con ella.

Parece que esa historia no quedó en el pasado, ni para el ex futbolista, ni para los medios, y ahora se conocieron nuevos detalles.

Quizás, lo que más persiste en el tiempo, es el famoso apodo que le había puesto la artista, al comentarista de partidos de fútbol.

"No me jode, lo que dicen de mí no me afecta. No soy un súper hombre, pero me afecta más lo que me pasa y lo que siento", expresó Latorre.

"Yo nunca tuve esos hábitos, ni los discuto ni los combato. Hoy se dice cualquier cosa y no hay consecuencias legales ni de ningún tipo", siguió el ex de Yanina.

El panelista también contó cómo vivió el momento en el que se enteró del fallecimiento de Natacha: "Estaba en mi casa. Me levanté y la noticia explotó por todos lados. Sentí mucha tristeza. Al principio no reaccionaba".

Fuente: Minuto Uno Neuquén.