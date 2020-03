Connie Ansaldi y una 'espejera' en su baño con un gran descuido

View this post on Instagram

De esta crisis/ oportunidad , surgiru00e1n los nuevos lu00edderes. De esos que solu00edan haber en los au00f1os 60. Quienes seru00e1n? Los que actu00faen con responsabilidad . Los que sean creu00edbles y queribles. Los que tengan la capacidad de adaptarse y reformular sus cerebros a nuevas e impensadas coyunturas. Los que puedan tener una visiu00f3n global perifu00e9rica no su00f3lo de la economu00eda, sino tambiu00e9n de la propia vulnerabilidad. Los que entiendan que si bien la u00fanica estructura es la propia, es misiu00f3n trascendente guiar a aquellos que lo estu00e1n esperando. Las utopu00edas no resisten realidades tan avasallantes y todos somos observados . Las batallas ya no son las que eran y surgiru00e1 un Nuevo Mundo. Ya no alcanza con ser eficiente y certero. Hay que ser tambiu00e9n capaz de traspasar aquello que nos duele y rearmarnos una y otra vez y todas las que hagan falta desde uno y para otros. Este es nuestro meteorito. Y nosotros decidimos si somos o no, dinosaurios. #YoMeQuedoEnCasa #ConnieDixit