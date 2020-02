Una periodista de TyC dejó una producción picante con un escotazo de novela

View this post on Instagram

u00bfYa tenu00e9s tu vestido @mumbai555 para el verano? ud83dude0eud83dudca5u2600ufe0fu26f1. . . Muchos modelos u2714ufe0f. Miles de colores u2714ufe0f. Para todos los cuerpos u2714ufe0f. . . #VeranoMumbai