Emilia Mernes se puso cholula y clavó foto con un tremendo artista ¿De quién se trata?

Con su corta carrera musical, la bailarina e influencer Emilia Mernes se sintió como loca al ver que compartía escenario con nada más y nada menos que Ricky Martin.

Los dos artistas, salvando distancias, representan en la apertura de los premios Lo Nuestro 2020 con diferentes puestas en escena del latín pop más reciente.

Con una sonrisa tímida y llena de nervios, la bella joven pidió una foto con el talentoso cantante internacional, en la que se los ve muy compinches y compartiendo un buen momento.

“Si por alguna de esas casualidades llegas a ver esto Ricky perdón que estaba medio muda, pero es que mi asombro no me dejaba hablar! Toda mi vida te he amado” Dijo la morocha que no sale del asombro.