Flor Zaccanti posteó una foto que te va a dejar KO, y contó un secreto

ud83cudf31ud83cudf31ud83dudcaaud83cudffbud83dudc4aud83cudffb Hace varios au00f1os que intento entrenar todas las semanas, voy variando entrenamientos, puedo decir, hoy, que cambiar mi forma de alimentarme fue lo mejor! La energia que tengo es increible! ( y eso que siempre tuve mucha jaja) mi cuerpo funciona mejor, mi salud, todo... y eso que todavia me quedan detalles que ajustar, no es facil despues de 30 au00f1os consumiendo animales cambiar y no solo cambio mi cuerpo sino tambien mi cabeza, u2764ufe0fy todo mi ser! Y no es chiste! El futuro es vegano ud83cudf31 Gracias al profe @diego_toro94 que me saco la foto!