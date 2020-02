Asperger, “el síndrome de los genios”: mirá qué famosos superaron las dificultades

"Caro es una persona que siente, piensa, percibe y ve el mundo de forma diferente a la que podríamos llamar “normal’”, comienza el relato de Gimena Accardi desde su cuenta de Instagram donde presentó oficialmente a su nuevo personaje, Carolina Fernández, una de las siete jóvenes que encabezan Separadas, la nueva tira de El Trece.

“Podríamos decir que no es neurotípica; tampoco está diagnosticada, pero si tuviera un diagnóstico, probablemente sería asperger -continúa Gimena- Caro es brillante reteniendo frases, es muy inteligente con los números, no entiende de ironías y dice todo lo que piensa. No sabe mentir y ama profundamente. Pero también es como 'una niña’ en el cuerpo de una mujer. Caro mira a los ojos, abraza y se puede relacionar socialmente”.

La actriz hace una descripción de cómo ve el mundo una persona que tiene Asperger, y como son miradas por su entorno, que muchas veces no sabe ni entiende de qué se trata esta enfermedad.

El Día Internacional del Síndrome de Asperger se celebra todos los 18 de febrero, con el objetivo de darle visualización a este trastorno del espectro austita que afecta la comunicación social y la flexibilidad del pensamiento de una persona.

Fue descubierto en 1944 por el austríaco Hans Asperger -de ahí su nombre-. Las personas que lo padecen suelen tener altas capacidades intelectuales y una memoria brillante, aunque tienen intereses repetitivos y restringidos, y se caracterizan por su falta de empatía hacia quienes los rodean. Es por eso que se lo denomina en ocasiones como el “síndrome de los genios”.

Pero esta condición no es limitante para quien lo padece, ya que en la actualidad existen diversos tratamientos y medicaciones que ayudan a mantener una vida social, laboral y sentimental activa a quien lo tiene, similar a cualquier otra persona.

Muchos famosos que tienen Asperger son exitosos profesionales en sus carreras artísticas, como Tim Burton, Dan Aykroyd, Daryl Hannah, Keanu Reeves y Susan Boyle.

Tim Burton

El director de El joven manos de Tijera, El extraño mundo de Jack o Dumbo siempre inventó mundos propios, que los fue reflejando en sus exitosas películas, además tiene una serie de manías y obsesiones específicas y dificultades para relacionarse en público. Su ex esposa, Helena Bonham, confirmó públicamente que el artista sufre del síndrome, aunque él nunca se refirió al tema.

Susan Boyle

La cantante escocesa se hizo famosa en el 2009, luego de participar en el programa televisivo televisión Britain’s Got Talent. En una entrevista otorgada a El Observador, la intérprete confesó que recién a los 51 supo que tenía Asperger, ya que de niña los médicos realizaron un diagnóstico erróneo y le señalaron a sus padres que la pequeña sufría de daño cerebral.

“Yo siempre supe que era una ‘etiqueta’ injusta. Ahora entiendo mejor lo que estaba mal y me siento aliviada y un poco más relajada conmigo misma”, confesó Boyle hace unos años atrás, luego de comenzar un tratamiento para este síntoma.

Keanu Reeves

El protagonista de Matrix tiene grandes dificultades para entablar relaciones sociales. De hecho, es común verlo en la calle, comiendo o tomando café solo, o viajando en subte.

El actor presenta claros síntomas de este síntoma, como miradas fugaces o movimientos demasiado lentos.

Dan Aykroyd

El famoso actor de Ghostbusters reconoció públicamente que padece el síndrome de Asperger, y señaló que le fue diagnosticado en la década de los 80.

A diferencia de los anteriores, el artista reveló en una entrevista que dicho trastorno lo ayudó durante su trabajo en la famosa película Cazafantasmas, ya que estaba obsesionado con “los fantasmas y el cumplimiento de la ley” durante el rodaje.

Daryl Hannah

“Nunca iba a programas de televisión ni a los estrenos, ir a los Oscar era muy difícil para mí, casi me desmayo al caminar por la alfombra roja. Tenía mucha fobia social, me sentía muy incómoda”, señaló la actriz un tiempo atrás, luego de confirmar que tenía el síndrome de Asperger.

La protagonista de Splash vive en las afueras de Colorado en una granja donde tiene una especie de “Arca de Noé” con animales rescatados.

El cine también desarrolló la temática del Asperger. En la película animada de Stop Motion Mary & Max, su director Adam Elliot -ganador de un Oscar- narra la larga amistad por correspondencia entre un anciano judío que vive en Nueva York y una solitaria niña australiana de ocho años, que vive en los suburbios de Melbourne. Con una sinceridad extrema, en el largometraje el protagonista habla de lo que significa padecer este trastorno.

“Lo importante es entender, aceptar, empatizar y abrazar a todos por igual. Todos pertenecemos al mismo mundo y queremos ser amados y aceptados más allá de los diagnósticos”, señala el posteo de Accardi. Nada más cierto y humano que ponerse en el lugar del otro, y acompañar.

