"Para verme hay que pagar" dijo una famosa bailarina: ¿no te sobra una moneda?

View this post on Instagram

Arranca la semana #sex! Les dejo fotos de mi nuevo vestuario! Para verme bailar hay q pagar entrada ud83dude0fud83dudc83ud83cudffc! Gracias @calzados.marcelobruzzese por estas botas mega bomba! @gorritiartcenter La pollera de @aloudoficial Saca tus entradas acu00e1 bit.ly/ExperienciaSex