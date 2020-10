Divididos estrenó tema y video: volvió el barrio, volvió el rocanrol, volvió la Aplanadora

Después de un buen tiempo, Divididos estrenó nuevo material.

El grupo volvió al registro rockero de décadas atras, con un inconfundible aire Zeppelineano en la intro muy The Song Remains the Same.

El bajo de Arnedo no defrauda nunca y deja líneas inolvidables.

Mollo está impecable, con su guitarra única de prolija suciedad marca Oeste y sin fisuras en la voz.

Y Catriel Ciavarella, desde la batería, como un asfalto sólido e indestructible en el que la aplanadora del rock volvió a andar.

El tema con su video fue subido a las 0 de hoy a las redes para que el público los disfrute.