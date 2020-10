Escándalo: el dramático momento que vivió Laura Novoa con su compañero del Cantando

El Cantando 2020 sigue provocando momentos dramáticos a medida que se avanza hacia la final. Y en esta ocasión fueron Laura Novoa y su compañero Patricio Arellano los que protagonizaron un momento muy delicado, delante y detrás de cámara.

La pareja se anunció al comienzo como una de las que darían pelea, pero nunca más lejos de la realidad. El dúo no encuentra el camino hacia la superación y el jurado se lo hace ver en cada devolución.

La pareja se presentó en la pista para entonar la cortina musical de Poliladron, ficción que la actriz protagonizó junto a Adrián Suar entre 1995 y 1997.

Luego, Ángel De Brito y Laurita Fernández les dieron el pie para que contaran lo que le está sucediendo a la pareja. “Para la próxima tenemos una gala preparada para explicar lo que pasó, vamos a hacer una catarsis. Están pasando muchas cosas”, advirtió la actriz y de inmediato Moria Casán pidió la palabra y aseguró: “Me parece que lo que tiene Pato es bronca acumulada, tiene cosas para decir y no puede. Eso es lo que siento, como una ira”.

Entonces, Arellano respondió: “Yo entré a este certamen con mucha expectativa y siento que no estamos avanzando, no la estoy ayudando a ella a crecer. Es un poco frustrante”. Y continuó: “Yo la dejo hablar a ella, me parece que ella se expresa mejor que yo. Me parece que es lo que corresponde. Yo siento que no puedo ayudarla a crecer. Me genera un poco de frustración. A mí me llamaron para acompañar a Laura Novoa y yo no tengo ningún drama con eso”.

Sin embargo, la actriz buscó bajar la tensión que se vivía en el estudio y no quiso dar detalles de lo que sucede entre ellos detrás de cámara. A la hora de la devolución, Nacha Guevara sostuvo que la energía de la pareja “era de El regreso de los muertos vivos”: “Es una energía tan abajo. Laura, vos empezaste muy raro, y Patricio, cuando el otro empieza mal y te da una nota que no es la que tiene que ser, es muy difícil que arranques. Igual, lo salvás siempre porque tenés oficio, pero la verdad es que no pasó nada”, consideró y los puntuó con un 5.

Karina La Princesita, por su parte, aseguró que se sintió incómoda por lo que había sucedido antes. “Me parece que la única forma de volver a conectar, que no es lo que está sucediendo, es decirse las cosas. Algo sucede y se nota, pero, Laura, destaco que tu postura es distinta, se te ve más relajada, en eso hay un avance. Pero no se miraban, fue feo verlos”, dijo y los calificó con un 4.

Oscar Mediavilla fue conciso en su devolución al sostener que el número que había puesto (tenía el voto secreto) fue “una mezcla”. “Faltó pasión, pero me gustaron algunas partes. Estuvo mitad y mitad. Supongo que solucionarán el problema, y, Pato, tenés que sacar todo en algún momento, a veces hay que faltar el respeto. De cualquier manera, no estuvo tan mal”, concluyó Moria Casán que los calificó con un 5.

Más tarde llegó el momento de la lectura del voto secreto. Sin embargo, Laura Novoa se presentó sola porque Patricio Arellano ya había abandonado el estudio. “Me cuentan de producción que Pato Arellano está llorando en el baño en este momento. Después si tienen que cantar lo vamos a charlar con él”, dijo Ángel De Brito e incentivó a la actriz para que hablara con su compañero.

“¿Vos decís que arregle las cosas en el baño de hombres?”, fue la cruda respuesta de la actriz.