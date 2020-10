¿Es joda? Pablo Granados insinuó una invasión extraterrestre en su casa

Pablo Granados es un tipo, por lo menos, muy gracioso.

Te puede gustar más o menos el humor del rosarino, pero el, y junto a su coterráneo Pachu Peña han sido durante mucho tiempo uno de los puntos más fuertes del programa de Marcelo Tinelli cuando se dedicaba netamente al humor.

Dicho esto, advertiremos que no sabemos con qué grado de seriedad hay que tomar sus expresiones.

En una serie de publicaciones mostró un "camino de hongos" en su casa y tejió conjeturas.

"Los hongos siempre salen después de las lluvias, chicos. Que haya no es ningún misterio, lo que es misterioso es el círculo. Dicen que es el Círculo de las hadas. Y tampoco lo es. Es muy raro porque no es que había un plato volador ahí. ¿Cuál es la explicación científica? La busqué y no la encontré", escribió.

Cosas veredes Sancho...