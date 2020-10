Alarma en Telefe: internaron por coronavirus al jurado de uno de sus programas más importantes

El coronavirus sigue causando complicaciones en todo el país y el mundo de la televisión no es la excepción. En particular, uno de los programas más afectado es 'Masterchef Celebrity', que se emite por Telefe.

Después de que dos participantes como Vicky Xipolitakis y El Polaco anunciaran que habían dado positivo, se confirmó que Germán Martitegui, uno de los jurados, también se había contagiado.

Desde un primer momento se mantuvo aislado, pero en las últimas horas su entorno confirmó que debió ser internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por complicaciones en su cuadro. Según se dio a conocer a la prensa, tiene una neumonía leve.

Días atrás, el chef habló con Vero Lozano y comentó: «Estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado había que hacerlo el viernes porque había que esperar cinco días y yo no quise, y me lo hice el jueves. Para todos los que se lo quieran hacer, antes de cinco días el hisopado no funciona», recomendó el jurado del reality show.

«Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con mis hijos. Están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre», contó Martitegui.