El Mono de Kapanga íntimo sobre su romance con Andrea Rincón

Si bien fueron pocos los capítulos de la historia de amor que mantuvieron El Mono de Kapanga y Andrea Rincón, el cantante recordó cómo fue esa breve relación y fue contundente a la hora de definir a la actriz durante una entrevista en Pampita Online a corazón abierto.



“Con Andrea me pasó algo muy loco, yo recién me había separado cuando la conocí y fue un apoyo moral y psicológico que no me lo dio nadie. Las primeras veces que nos vimos, solo tomamos café y charlamos”, comenzó diciendo el músico en Pampita Online.



“Fue fugaz lo que duró, pero le tengo que agradecer. Hacía 22 años que yo estaba en pareja, me había separado, la conocí a Andrea y en esos primeros momentos lo único que quería es volver con mi familia. Yo quería tener a mi familia nuevamente”, agregó.



Además, no escatimó en halagos para la mujer que supo conquistar su corazón: “Andrea me abrió los ojos, me escuchó y la verdad es que tengo palabras de agradecimiento porque se re portó conmigo”.