Candelaria Ruggeri anticipa que el verano se viene "con tutti"

View this post on Instagram

Bueno bueno se viene con tutti el verano ud83dude80 y esta bikini no pudo aguantar mu00e1s ud83dude48 YA YA YA estu00e1 disponible en la pu00e1gina de @sunseabikinis ( les dejo el link en las historias ) la u00faltima vez volaron !! Les gusta ??