Imperdible: Flor Marcasoli se puso trompita, se preparó para que la mimen y se sacó la ...

View this post on Instagram

Acu00e1 Estamos Preparu00e1ndonos Con Todo En ud83dudc49 @centronimar ud83dudc48 Para Romperla Esta Temporada Que Se Vienen Con Todo!!!ud83dudcaa Gracias Por Mimarme Y Cuidar La Piel De Mi Rostro Y Mi Cuerpo!!! Son Unas Genias!!! Las Quiero!!!u2764ud83dude4cud83dudc86u2728 Gracias @luvrecosmetica Por Acompau00f1arnos!!!ud83eudd17