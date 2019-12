Rocío Marengo sin ropa, confirma un romance mediático...¿Con quién estás picarona?

La diosa conductora y el empresario reconocido por su hermano fallecido, se mostraron juntos en la fiesta de fin de año de la famosa empresa de la familia Fort y esta situación generó todo un escándalo mediático y en las redes también.

Ya se sabe: Rocío Marengo y Eduardo Fort, el hermano del fallecido Ricardo Fort, blanquearon su romance, luego de cuatro años de relación. Toda una sorpresa ¿verdad?

Rápidamente Karina Antoniali, la ex mujer de Eduardo Fort, rompió el silencio en los medios para reclamar la falta de pago en la cuota alimentaria de sus hijos y dijo lo siguiente :"Eduardo me está haciendo la vida imposible, ya le hice tres denuncias porque me pasa poco dinero para los chicos", aseguró en el programa Intrusos.

Rocío Marengo, desde Chile, dijo que le dolieron los dichos de Karina, pero trató de no agrandar el problema: "Esto no me gusta nada". Pero ademas aprovecho para mostrarse sin remera en Instagram y al pie de la foto escribió: "All you need is love"

Siempre que un Fort esté en un dilema será dulce para los programas de espectáculos. Es la ley primera.