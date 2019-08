Infidelidad: cada signo la "trabaja" distinto; mirá cómo

Si ya te pasó una vez o tienes miedo de que tu pareja te sea infiel, en esta nota te contamos el cómo, por qué y cuánto lo harán.

Así que lee atentamente esta nota y sigue los consejos:

Aries

Si un Aries engaña, lo más probable es porque quieren más emoción en la relación. Los Aries son atléticos y siempre se encuentran en movimiento, y si no puedes seguir su ritmo podría estar inclinándose a seguir sin ti. Aries también tiene un ego que necesita atención, por lo que puedes mantener feliz a tu pareja Aries con mucho afecto físico y haciendo tu mejor esfuerzo para mantener el factor sorpresa.

Tauro

Tauro es un signo muy leal, por lo que sólo tienen la tentación de ser infiel si sospechan que su pareja no es igual de leal. Dicho esto, Tauro también es un muy sensual y podría verse tentado a desviarse por el puro placer de ella. Mantén a tu Tauro feliz mostrando cuánto te importa, tanto física como emocionalmente con mucho sexo, comidas caseras y notas de afecto.

Géminis

Necesitan estimulación intelectual para mantenerse en contacto con sus socios. Si Géminis engaña, es más probable que sea un asunto emocional que físico, o pueden participar en una aventura en línea a través de correos electrónicos, salas de chat y sitios de sexo. Trata de hablar con tu Géminis y ofrécele mucha estimulación mental para mantenerlo conectado a ti y sólo a ti.

Cáncer

Es poco probable que un signo tan dulce y noble como cáncer engañe a su pareja. Tener baja autoestima es una de las razones No. 1 por las que las personas son infieles, ya que les da un alza de ego. Así que si tu cáncer es demasiado sensible y no se siente amado, pueden buscar el amor y la atención en otros lugares. Trata de darle a tu Cáncer tranquilidad sobre lo mucho que te preocupa que tu cangrejo se vaya de ti.

Leo

Al igual que Aries, Leo es otro signo de fuego que desea drama y emoción. Además, Leo siempre quiere ser el centro de atención y el mejor en todo lo que. Mantén a tu Leo satisfecho aprendiendo algunos trucos creativos en la cama. Pero si tu Leo te engaña, no te sorprendas si es con una versión más joven de ti, ya que están atraídos por esa energía juvenil y odian la idea de envejecer.

Virgo

Virgo es un signo grave y estas personas a veces pueden ser demasiado duras con ellos mismos, pero también es típicamente un signo de tierra, lo que lo hace ser leal. Dicho esto, si tu Virgo se siente frustrado porque no siente que le estés dando lo suficiente o que estás siendo demasiado crítico con él, puede llegar a ser demasiado crítico contigo y ser infiel en su camino para encontrar a alguien nuevo. Deja que tu Virgo sepa que lo amas tal y como es y obtendrás un leal compañero amoroso a cambio.

Libra

Este signo romántico es equilibrado y justo, y se toman en serio los compromisos por lo que el engaño no es muy suyo. Sin embargo, a los Libras les gusta socializar y conocer gente nueva, por lo que pueden inadvertidamente ponerse en situaciones en las que el coqueteo va demasiado lejos. Si puedes ser un gran amigo de tu amante Libra serás beneficiada en tu relación romántica. Divertirse juntos con mucho afecto mantendrá a tu Libra feliz y fiel.

Escorpio

Es tan oscuro, misterioso y apasionado que a menudo en el horóscopo de hoy se les asocian con la infidelidad, pero eso no es del todo cierto. Escorpión puede ser increíblemente leal, pero tienen fuertes deseos físicos y una necesidad de excitación. ¿El mejor consejo? No tengas miedo de ser un poco salvaje y así mantendrás a Escorpio siempre en tu cama.

Sagitario

Al igual que Aries y Leo, Sagitario necesita mucha acción y aventura y esta se extiende hasta el dormitorio. Siempre en movimiento y persiguiendo nuevas experiencias, es difícil de conseguir que sagitario se enfoque. Sin embargo, una vez que lo hacen, es probable que tomen el compromiso enserio. Compartir su espíritu viajero y su libertad es la receta perfecta para mantener a Sagitario a tu lado.

Capricornio

Son tranquilos, innovadores y con mayor frecuencia, los amantes más fieles, ya que tienen la disciplina y el control mental necesario para no serle infiel a su pareja. Pero capricornio exigen el respeto y la admiración de sus compañeros, y esta cabra vagará apagada si no haces tu mejor esfuerzo para hacerles saber lo increíble que son, este puede buscar la admiración en otra parte. ¿La buena noticia? Capricornio es honorable, por lo que son más propensos a terminar una relación antes que engañar. Espera, eso no es una buena noticia, ¿verdad?

Acuario

Acuario es independiente e intelectual, además, es el signo del horóscopo más romántico, pero tienen que sentirse importantes y queridos por sus compañeros. Por otro lado, a veces, los acuarianos pueden quedar tan atrapados en sus nuevas ideas e invenciones que descuidan a sus propios socios. Acuario es el signo más impredecible, por lo que debes mantener las cosas igual de impredecibles y podrás mantener el interés a largo plazo de Acuario.

Piscis

Tiene una imaginación muy viva, y ama desmedidamente. Sin embargo, le gusta de pensar a futuro y adora las relaciones a largo plazo, por lo que, si nota que su compañera no lo desea, este es propenso de abandonar la pecera. Haz tu mejor esfuerzo para crear momentos mágicos con tu Piscis, y de esa manera siempre sabrá que eres su destino.