Un gestito les alcanza: estos signos están siempre preparados para la "chanchada"

En una pareja, tener relaciones sexuales siempre se ve influida por los estados de ánimo, cansancio, el momento.

Pero según la astrología hay cuatro signos que no sufren de estas características, por el contrario están siempre están activos para el sexo.

Ellos son:

Virgo

No come de dolores de cabeza o fatigas, no hay episodio sexual que deje pasar. Incluso, cuando su estatus anímico no es el mejor, puede buscar la intimidad para reconfortarse. Lo único que podría mermar su deseo es una mala higiene de su pareja, esto le saca de sus casillas.

Leo

Es como una máquina que, al momento del sexo, solo tiene que activar un botón. Son atrevidos, tanto que pueden intimidar a cualquiera de los otros 11 signos del zodiaco. No importa si es en privado o en público, si es en la cama o en la playa, alcanzar el orgasmo es su prioridad 24/7.

Acuario

Ni la migraña más preocupante acaba con las ganas de sexo de un Acuario, lo cual resulta impresionante. A este signo a veces resulta mejor calmarle, porque los actos íntimos en condiciones no dadas pueden ser perjudiciales.

Piscis

El problema con este signo es que cuando se le niega una intimidad, aún indispuesto, esto altera más su estado anímico. Así sea unos minutos de sexo oral son suficientes para que el deseo no quede atorado en su organismo.