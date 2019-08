Un bailarín ruso fue descalificado del Mundial de Tango por golpear a su compañera

Un bailarín ruso que participaba junto a su esposa de la semifinal del Mundial de Tango de Buenos Aires fue descalificado por "incumplir con el reglamento de buenas conductas" al golpear a su compañera mientras bajaban del escenario, denunció hoy el Movimiento Feminista de Tango (MFT).

"Al finalizar la ronda de quienes estaban bailando, uno de los competidores dio un golpe de puño a su compañera de baile delante de varias personas", explicó el comunicado que el MFT publicó en su cuenta de Facebook.

Y, agregó que "el jurado al enterarse de la situación descalificó a la pareja por haber incumplido con el reglamento de buena conducta y respeto".

El incidente ocurrió durante la semifinal del Festival que se desarrolló hasta hoy en Buenos Aires y el MFT destacó que "ante el hecho de violencia algunas compañeras se acercaron a contener a la mujer agredida".

Luego de la descalificación, el bailarín ruso subió un video a Facebook donde contó su versión de los hechos: "Después de nuestro baile en la semifinal del Mundial de Tango, salimos del escenario y discutimos un poco porque no todo salió como queríamos, es una pena que los organizadores hayan malentendido nuestras emociones. Lamentamos mucho que esta situación nos haya llevado a la descalificación".

Ana Zeliz, integrante del MFT, contó a la agencia de noticias Télam que "se trata de un matrimonio ruso con dos hijos" y que a la mujer se le "ofreció hacer la denuncia pero ella decidió no hacerla". Agregó que "si ella no quiere hacer la denuncia no se puede avanzar más, pero sí podemos visibilizar que existe este tipo de violencia y que los festivales no lo admiten. Pedimos una reunión con los organizadores y el encuentro se producirá mañana".

La semana pasada, en el marco del Festival Mundial de Tango, el MFT presentó un protocolo contra la violencia de género en las milongas que consiste en "una guía de recomendaciones y buenas prácticas".

A pesar de eso, según Zeliz, el bailarín ruso sólo fue descalificado por "haber incumplido con el reglamento de buena conducta y respeto, pero no por el protocolo de violencia". Por último, admitió que "hubiese preferido una respuesta por parte de la organización en torno a que no se tolera la violencia de género, que además sirve como prevención y es lo que dice el protocolo".

El Mundial de Tango terminó hoy y los ganadores fueron la argentina Agustina Piaggio y el ruso Maksim Gerasimov. Detrás quedaron Diego Chandia y Suyay Quiroga y en tercer lugar los rusos Dimitri Astafev e Irina Ponomareva.

El evento es organizado desde 2009 y miles de bailarines y público de todo el mundo llegan a la ciudad para ser parte de la competencia. El festival ofrece distintas actividades gratuitas: desde recitales, exhibiciones, clases y espectáculos hasta una feria de productos temáticos y para el cierre está la definición de las categorías "Tango de Pista" y "Teatro Escenario".

