Bullrich defendió al policía que mató a un hombre de una patada

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al caso del policía de San Cristóbal que mató de una patada a un hombre cuando intentaba detenerlo. "Cuando un policía termina con una amenaza, está haciendo lo correcto", dijo.

En una entrevista con radio La Red, la funcionaria aseguró que el oficial "trató que esa persona no siga, con una metodología que no era la mejor", dado que tenía un arma de fuego y en su lugar "utilizó su cuerpo". En ese sentido, remarcó que "lo ideal hubiese sido que tuviera un arma Taser", en referencia a las pistolas electrónicas no letales.

"La policía tiene que tener armas adecuadas. En este caso tuvo que utilizar su cuerpo y tuvo un deslace que no buscó", consideró la ministra, y agregó que falleció "el hombre generaba una amenaza con un cuchillo, una de las armas más peligrosas".

"Fue una situación compleja, pero se entiende en el marco de una situación de agresividad y conmoción de una persona que podía usar su cuchillo contra un ciudadano o cualquier familia que estaba en el lugar", opinó.

El policía, identificado como Esteban Ramírez, fue acusado homicidio preterintencional. Se trata de una figura penal en la que el autor del hecho no habría tenido al intención de matar.

Qué pasó

"Estamos arriba de un colectivo en Carlos Calvo y Saavedra. Hay un persona con un cuchillo en medio de calle que no deja pasar, no sé si está alcoholizada o drogada", dijo una pasajera de la línea 57 al número de emergencias 911. Fue la primera que alertó lo que sucedía en las calles de San Cristóbal el lunes a las 7.30.

Poco después un grupo de oficiales de la Policía de la Ciudad llegó al lugar para detener al hombre que había interrumpido el tránsito con un cuchillo y Ramírez le pegó una patada en el pecho. Jorge Gómez, de 41 años, cayó contra al asfalto se desvaneció y falleció en el hospital Ramos Mejía.

"La autopsia determinó que el hombre presentaba una fractura en la cabeza y que la causa del deceso fue el traumatismo craneoencefálico que sufrió al caer al asfalto", explicaron fuentes judiciales citadas por la agencia de noticias Télam.

Según fuentes policiales, tenía antecedentes por tenencia de estupefacientes, amenazas y daño.

