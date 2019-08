Insólito: le robaron el auto y lo encontró al otro día con el ladrón dormido adentro

La denuncia del robo de un auto tuvo un desenlace insólito. Hoy encontraron el auto denunciado, pero en su interior estaba dormida una persona, aparentemente luego de una noche de fiesta.

“Se acerca un hombre y me pide que lo acerque a la zona de la comisaría del Parque . Se baja. Yo me fui a comprar comida, dejé el auto encendido y cuando me di cuenta, me lo estaban robando. Una persona me golpeó y se lo llevaron”, explicó el propietario del vehículo.

A Jorge Emilio de Maconita le robaron ayer el auto cuando se bajó a comprar un sándwich, para sacarle la llave recibió un fuerte golpe en la frente. Esta mañana lo encontró, adentro está durmiendo el ladron.... la policia no lo puede despertar

Luego del asalto, el hombre fue a hacer la denuncia y cuando volvía caminando encontró el vehículo estacionado. Llegó la policía, y el sujeto quedó aprehendido y deberá dar explicaciones por qué amaneció en un auto robado.