Si les pega el bajón no te preocupes: son los signos melancólicos

Tauro

Aunque Tauro tiene diferentes virtudes, no es de los más alegres. Por el contrario, es muy melancólico, prefiere ser estricto, serio y comprometido. Prefiere dejar de lado todo lo que tiene que ver con lo sentimental.

Piscis

Este es otro signo que prefiere la melancolía a la alegría. Es de los que se toma muy a pecho lo que sucede y no le da importancia a las cosas que no lo merecen. Esto podría hacer que cargue con problemas que no necesita o no merece.

Escorpio

Este es uno de los signos que busca la lógica a todo lo que pasa a su alrededor. Así que si hay mucha chispa que la rodea, en definitiva buscará la forma de apagarla.