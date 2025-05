Quién es Tirri la Roca, el rapero que detuvieron en Mendoza por organizar una caravana ilegal de motos

Los hechos ocurrieron el lunes por la noche, cuando un numeroso grupo de motociclistas realizó maniobras peligrosas en el Acceso Norte, provocando una persecución que concluyó en la zona de la Costanera. El operativo terminó con la detención de varios jóvenes y el secuestro de varias motos.

De acuerdo con información de LM Neuquén, el procedimiento policial, encabezado por la Unidad Especial de Patrullaje de Las Heras, finalizó con 48 personas arrestadas y 34 motocicletas incautadas. Algunos intentaron huir e incluso se escondieron en un local gastronómico.

El caso comprende cuatro expedientes judiciales distribuidos en Las Heras, Guaymallén y Capital. Mientras se avanza en la investigación, algunos de los detenidos recuperaron la libertad por falta de pruebas, aunque otros aún podrían enfrentar sanciones por contravenciones de tránsito. La fiscalía evalúa los antecedentes penales de los imputados para definir los próximos pasos.

El Ministerio Público también señaló que este jueves se resolverá la situación procesal de los involucrados. Previamente, se llevará a cabo un circuito de verificación para determinar si cuentan con antecedentes o si han cometido otros delitos.

“Tirri La Roca”, oriundo de Chivilcoy y de 33 años, se hizo conocido en el ámbito del stunt, una disciplina que consiste en realizar acrobacias con motocicletas, y habría convocado a la caravana a través de redes sociales. La Unidad Fiscal Correccional se encuentra revisando los casos para definir quiénes permanecerán detenidos y quiénes enfrentarán cargos por infracciones menores.

Valeri López alcanzó popularidad en 2021 cuando varios de sus temas se viralizaron en plataformas digitales. En enero de 2024, fue protagonista de un accidente de tránsito en Chivilcoy tras impactar una camioneta contra una columna y un vehículo estacionado, según consignó el portal Mdz online. En 2022, estuvo envuelto en una controversia en Uruguay por un episodio violento durante un show, donde alegó haber actuado en defensa de su esposa embarazada.

El cantante comparte con frecuencia contenido en redes sociales relacionado con acrobacias y caravanas de motos, actividad que forma parte de la escena stunt en distintas provincias del país.

Días antes del incidente en Mendoza, había anunciado con entusiasmo su gira por la región, mencionando próximos shows en Salta y Jujuy. También reveló que trabajaba en colaboraciones con artistas del género urbano como El Negro Tecla y Ecko.

En un video reciente en sus redes, expresó humildad sobre su carrera musical: “Sé que tengo mis cualidades, pero no me considero entre los mejores. No me coloco en ninguna categoría