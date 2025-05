Extienden el subsidio para las garrafas con descuento: ¿Cómo acceder?

Ante una inflación que no sólo no cede, sino que amenaza con marcar nuevamente guarismos por encima de los 3 puntos, el gobierno de Javier Milei mantiene vigente el Programa Hogar, un subsidio para la compra de garrafas de gas de 10, 12 o 15 kilos, destinado a familias que no están conectadas a la red de gas natural. El beneficio puede gestionarse de manera gratuita desde la web de ANSES o mediante la aplicación mi ANSES.