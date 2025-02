En plena investigación, renunció la abogada de la familia de Lian

Romano también cuestionó la asistencia que recibió la familia en las últimas horas, contó que ambos padres declararon al mismo tiempo y recalcó que en varias ocasiones les reiteraron que ellos eran testigos en la causa y "no necesitaban abogados".

"Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho. La fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis. Nos ha pedido que no hagamos más declaraciones porque quieren trabajar sin obstáculos", reveló hoy la abogada en declaraciones radiales a Mitre Córdoba.

Para la letrada, “hubo un antes y un después” luego de una entrevista televisiva que brindó a A24, donde había planteado ciertas quejas contra la fiscalía de Bell Ville.

Durante dicha nota, Romano había revelado que los tres hermanos pequeños de Lian estuvieron durante horas esperando en un pasillo, sin asistencia y que incluso tuvieron que comer ahí.

"No vi que hubiera recursos a disposición de ellos, al menos desde la perspectiva humana", señaló la abogada.

Respecto a qué pudo haber pasado con Lian, Marino reiteró que el padre del menor entiende que alguien se lo llevó aquel sábado por la tarde.