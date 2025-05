Una gloria del fútbol inglés abandona una importante señal de TV por un reposteo racista

Gary Lineker ha confirmado que dejará la BBC después de presentar su último episodio de Match of the Day el domingo.

image.png

El lunes, Lineker dijo que no vio la imagen y que "nunca volvería a publicar conscientemente nada antisemita".

Añadió: "Sin embargo, reconozco el error y el malestar que causé, y reitero mi profundo pesar. Dar un paso atrás ahora me parece la acción responsable".

El presentador había recibido críticas anteriormente por sus publicaciones en las redes sociales, pero se pensó que el último ejemplo fue la gota que colmó el vaso para los jefes, que consideraban su posición insostenible, dijo la editora de cultura y medios de la BBC, Katie Razzall .

image.png

El director general de la BBC, Tim Davie, declaró: "Gary ha reconocido el error que cometió. Por lo tanto, hemos acordado que dejará de realizar presentaciones después de esta temporada». Gary ha sido una voz clave en la cobertura futbolística de la BBC durante más de dos décadas. Su pasión y conocimiento han moldeado nuestro periodismo deportivo y le han ganado el respeto de los aficionados al deporte en todo el Reino Unido y más allá. Queremos agradecerle su contribución".

Lineker dijo: "El fútbol ha estado en el corazón de mi vida desde que tengo memoria, tanto en la cancha como en el estudio. Me importa mucho el juego y el trabajo que he realizado con la BBC durante muchos años. Como ya he dicho, jamás republicaría conscientemente nada antisemita; va en contra de todo lo que defiendo. Sin embargo, reconozco el error y el malestar que causé, y reitero mi profundo pesar. Dar un paso atrás ahora me parece la acción responsable".

Además de la declaración escrita, el exfutbolista también publicó un vídeo en Instagram.

'Semana difícil y emotiva'

Poco después del anuncio, el director deportivo de la BBC, Alex Kay-Jelski, escribió al personal y dijo que "apreciaba que la última semana había sido difícil y emotiva para muchos de ustedes".

Dijo que era "triste decir adiós a un locutor tan brillante" y agradeció a Lineker "por sus años de servicio".

Concluyó: "Terminemos la temporada con fuerza con el último espectáculo de Gary, disfrutemos de un verano deportivo increíble y miremos con ilusión lo que nos espera".

Roger Mosey, ex director de BBC Sport y ex jefe de noticias de televisión de la BBC, dijo el lunes al programa Today de Radio 4 que creía que la "dificultad" era que "no se puede ser al mismo tiempo el presentador mejor pagado y un activista de las redes sociales".

"Creo que siempre ha sido un problema que permitir que Gary hiciera la cantidad de trabajo en redes sociales que hizo y además ser el presentador mejor pagado de la BBC nunca iba a ser fácil", dijo.

Lineker fue suspendido temporalmente de la BBC en 2023 después de una disputa de imparcialidad por unos comentarios que hizo criticando la política de asilo del entonces gobierno.

También estuvo entre otras 500 figuras de alto perfil que firmaron una carta abierta a principios de este año instando a la BBC a reincorporar un documental, Gaza: Cómo sobrevivir en una zona de guerra, a BBC iPlayer.

Lineker también es cofundador de Goalhanger Podcasts, creadores de la popular serie The Rest Is History y sus derivados sobre política, fútbol, entretenimiento y dinero.

La separación entre Lineker y la BBC también incluye el acuerdo de licencia para los títulos del podcast Goalhanger en BBC Sounds, que finaliza este año, informó la agencia de noticias PA.