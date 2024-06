El malambo argentino volvió a conquistar un certamen de talento internacional

No hay nada que enorgullezca a los argentinos que otros argentinos dejando bien parado al país. Ese fue el caso de Legión, el conjunto de malambo que fue tendencia este fin de semana tras su presentación en America´s Got Talent, donde no solo brindaron un espectáculo que dejó maravillados a todos los presentes, sino que además lograron el pase directo a los programas en vivo.