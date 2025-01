El llanto desconsolado de Selena Gómez por la política inmigratoria de Trump: "Perdón"

El video, que fue eliminado rápidamente de sus redes sociales, mostró a Selena Gomez con lágrimas en los ojos mientras manifestaba su solidaridad con los migrantes deportados, en especial con los niños que han sido gravemente impactados por las nuevas medidas. "Lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando realmente están aquí luchando por una vida mejor y tratando de sacar a sus familias adelante", dijo en su mensaje, con voz entrecortada por la emoción.

En el breve video, la cantante compartió también la bandera de México, subrayando su apoyo al país y dejando claro el foco de su mensaje. Aunque no mencionó directamente las deportaciones, el tono y contexto de sus palabras apuntaron a la grave situación que enfrentan miles de mexicanos debido a las políticas migratorias de Estados Unidos.

“Lo siento mucho México”, fueron las palabras con las que finalizó el mensaje, comprometiéndose a intentar hacer algo para ayudar a los migrantes deportados. “Esto me duele profundamente, me gustaría poder hacer algo, pero no sé qué pueda hacer. Intentaré hacer algo, lo prometo”, concluyó la cantante, quien reconoció su limitación frente a una crisis humanitaria de tal magnitud.

El video