Porque se peleaban las directoras, pusieron un interventor en una famosa escuela sanjuanina

Por esta atípica situación, el viernes último la secretaria de Educación, Ana Sánchez y el director de Nivel Superior, Carlos Canga, por Resolución 9684-ME pusieron en funciones como interventor de la citada escuela a Manuel Alejandro Cuello y como subinterventora a Fernanda Rostagno. "Tienen la capacidad para llevar adelante una escuela que sigue funcionando en las mejores condiciones gracias a docentes, otros directivos y gracias a Dios no se produjo ningún problema grave de funcionamiento", dijo el funcionario.

"En este caso se inicia un expediente por problemas que se suscitaban dentro de la institución con las autoridades que estaban nombradas oficialmente, rectora y vicerrectora de Nivel Superior. Eran problemas de comunicación, de trabajo, no se ponían de acuerdo. Es grave porque repercute en toda la institución", afirmó Canga en declaraciones a Radio Sarmiento.

"Había violencia por la falta de comunicación, en cuanto no sentirse cómodos por la situación. Yo creo que era por la incomodidad que generaba la situación. Al tener problemas entre autoridades generaba que 'si vos estás de acuerdo con la otra persona, no te voy a dar tal cosa', y los docentes se veían en esta situación", describió Canga.

Informó que esto lleva un tiempo largo, desde que asumieron. El Ministerio de Educación trabajó el dilema directamente con las directivas, docentes y alumnos de manera oral y también escrita, con actas e informes, dando indicaciones. Una persona es la vicerrectora de Nivel Superior y la rectora a cargo de todos los niveles. Por ende, la intervención abarca todos los niveles.

"Los docentes no estaban cómodos con la situación, porque tenían que acatar una orden que decía una cosa y otra orden que decía otra. Esto generaba incomodidad y problemas en el accionar. También pasaba con los alumnos que al no haber acuerdo entre las autoridades se generaba estos conflictos y eso se trasladaba a toda la institución, empezando por docentes, alumnos, maestranzas e intervenciones permanentes del Ministerio", explicó Canga.

La resolución 6225 anuncia que se separa en carácter preventivo a ambos directivos y todavía continúan el proceso porque no es definitivo. Las personas continúan recibiendo sus haberes en otro lugar de trabajo, indicó Canga, quien no quiso informar las identidades de las directivas cuestionadas.