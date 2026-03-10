Educación con historia: el Colegio Inglés Bilingüe celebró 35 años en San Juan

El patio del nivel secundario del Colegio Inglés Bilingüe de San Juan se transformó en escenario de recuerdos, emoción y celebración. La institución cumplió 35 años de historia educativa y lo festejó con un acto cargado de simbolismo, donde se repasó el camino recorrido desde su fundación y se renovó el compromiso con las futuras generaciones.

El momento central estuvo marcado por el discurso de la Mag. Prof. Adriana Guimaraes de Baistrocchi , fundadora del primer colegio bilingüe de la provincia, quien realizó un recorrido emotivo por las distintas etapas que marcaron la vida institucional.

La historia comenzó en 1991, cuando se creó el área de inglés y el nivel secundario. Cinco años más tarde, en 1996, el proyecto educativo se amplió con la incorporación de nivel primario e inicial, consolidando un modelo educativo bilingüe pionero en San Juan.

En su repaso, la fundadora recordó también la etapa de reorganización pedagógica y crecimiento institucional en 2009, cuando se conformó un equipo educativo integrado principalmente por mujeres profesionales de la educación. Más adelante, en 2017, la institución atravesó un cambio de dirección e infreastructura renovada que permitió proyectar nuevas metas académicas y organizativas.

image

Hoy, a 35 años de aquel primer paso, el colegio celebra su historia con la mirada puesta en el futuro.

Autoridades y comunidad educativa presentes

El acto reunió a autoridades educativas, representantes institucionales y miembros de la comunidad escolar que acompañaron este momento especial.

Estuvieron presentes la Directora de Educación Privada, Mag. Lic. Andrea Fernández; la Supervisora de Educación Secundaria, Prof. Ana Suárez; la Supervisora de Educación Primaria, Prof. Graciela Barón; y la Supervisora de Nivel Inicial, Prof. Beatriz Arancibia.

También participaron el representante legal del colegio, Dr. Mariano Baistrocchi;la directora de Educación Secundaria, Mag. María Virginia Vita; la directora de Educación Inicial y Primaria, Prof. Emilse Heras; y la vicedirectora de Primaria, Prof. Marcela Olivera.

La ceremonia reunió además a ex supervisores de Educación Privada, ex docentes, ex alumnos, docentes actuales, personal no docente, padres y estudiantes de todos los ciclos, quienes compartieron una jornada atravesada por la memoria y el orgullo institucional.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 1.14.35 PM

En representación de la Municipalidad de Rivadavia, Mónica Ortiz, encargada del área de Educación, y la secretaria de Gobierno Dra. Fanny Juárez entregaron una placa conmemorativa al colegio en nombre del intendente Sergio Miodosky, quien tambien es ex alumno de la institución.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 1.14.35 PM (1)

Un árbol para el futuro y una cápsula del tiempo

Uno de los momentos más emotivos fue la plantación de un árbol en el patio del colegio, realizada por la fundadora junto a tres de sus cuatro hijos. El gesto simbolizó la vida, el crecimiento y los nuevos comienzos que siguen marcando el camino de la institución.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 1.14.34 PM (1)

La celebración incluyó además la creación de una cápsula del tiempo, dirigida a los estudiantes que ingresaron este año a primer año del secundario. En su interior se guardaron cartas escritas por los propios alumnos y por sus padres, que serán abiertas cuando finalicen su trayecto escolar en 2031.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 1.14.34 PM

Para cerrar el acto, los estudiantes de 6º grado de primaria y 6º año del secundario, quienes egresarán este año, realizaron una suelta de globos blancos acompañada de deseos y mensajes para el futuro del colegio.

Una misión de todos los días

El Colegio Inglés es referente de una educación bilingüe de calidad, reconocido como una isntitución educativa de excelencia en el plano académico y formativo, con sustento en el desarrollo de la comprensión del inglés como herramienta para que todos los estudiantes puedan incorporarse con las competencias y habilidades a un mundo global en este siglo.

Entre los momentos de mayor reflexión, Adriana expesó la idea que moviliza la tarea diaria de toda una comunidad educativa de acompañar en el desarrollo de personas íntegras y armónicas bajo el principio de que todos puedan aprender a vivir en un mundo diverso y en constante cambio. Formar ciudadanos y ciudadanas responsables, protagonistas críticos, creadores y transformadores de la realidad a través del amor, el conocimiento y el trabajo, y a través del modelo bilingüe promover un aprendizaje plástico y flexible que asegure un camino certero hacia la inserción global con enfoque multicultural que está entre los anhelos más legítimos de la educación contemporánea.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 1.14.35 PM (2)

Entre recuerdos, agradecimientos y símbolos cargados de significado, la comunidad del Colegio Inglés Bilingüe celebró sus 35 años de historia, reafirmando su compromiso con la educación y con las nuevas generaciones de sanjuaninos.