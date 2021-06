El Ministerio de Educación indagará las razones de los alumnos sanjuaninos para faltar

Son unos 6.000 chicos los que no están yendo a la escuela en San Juan, porque sus padres optaron por la no presencialidad según dijo el ministro de Educación local, Felipe de los Ríos este lunes. Una vez concluida la primera semana de la presencialidad cuidada y voluntaria, en el Ministerio de Educación se abocarán esta semana a conocer en profundidad las razones por las que estos chicos se han adherido a las clases virtuales.

"Vamos a empezar primero con los 2.000 chicos que retiran guía, los vamos a abordar para saber cuál es la razón de fondo por la que no asisten. Si tienen papás mayores, si viven con sus abuelos, cuál es la razón por la que no vuelven a la escuela y lo vamos a hacer desde hoy. Y luego los 4.000 que ya están con uso de aula en línea de Primaria, los abordaremos a mitad de esta semana entre miércoles y viernes.Para llegar al viernes y saber las razones por qué no vuelven los alumnos a la presencialidad total como teníamos antes del confinamiento", dijo el ministro en diálogo con Radio Colón.

"Tuvimos un buen porcentaje de asistencia, por lo que creemos que el grupo que debe asistir esta semana, dejará la virtualidad para ir a la escuela", aseguró.

El ministro de Educación informó que "ya hay 22.671 docentes sanjuaninos con la primera dosis recibida. Ese número representa casi el 99% de los educadores de la provincia. Con respecto a la segunda dosis son 17.070 los que ya la recibieron".

También habló del problema de deserción escolar en Secundaria. "Nos preocupa múchismo, ningún chico debe llegar de tener la concontinuidad pedagógica a pesar de este escenario tan complejo", analizó.

Informó que existe para abordar estos casos el programa "Acompañar escuela" y otros: "tenemos herramientas para revincular a los alumnos". Dijo que están analizando de los 240.000 alumnosn de todos los niveles y modalidades que no asisten, ver cuáles no están haciendo ningún formato de clases y que la idea es ir a buiscarlos a su hogar y "tratar de que estén dentro del sistema con las herramientas que tenemos".

De los Ríos concluyó:"Vamos a salir afectados y resentidos pero estamos poniendo todo el esfuerzo y creatividad para salir de esta situación".