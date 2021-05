Las cifras que alertan en Educación y los tres escenarios que manejan para las clases en San Juan

"Tenemos un informe nacional y de la provincia, que en los últimos 14 días, el 44,44% de incremento de casos es en niños de entre 0 a 9 años y el 41,09% de incremento de casos es entre niños y adolescentes entre 10 y 17 años. Esta información la brindó la Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré", dijo este lunes el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, sobre por qué se decidió que no haya por ahora vuelta a las clases presenciales en San Juan en medio de la segunda ola de la pandemia.

Cuando Sergio Uñac acaba de decir que llamarán a los docentes esta semana a terminar de vacunarse con las dos dosis con la meta de, reunión mediante, volver a la presencialidad desde el lunes 7 de junio, el ministro De los Ríos habló con Tiempo de San Juan y otros medios sanjuaninos vía Zoom, dando importantes definiciones sobre qué se planea hacer con las clases en la Provincia.

Hay tres escenarios posibles: que se continúe con presencialidad administrada -de primero y sexto año-, con presencialidad cuidada -como era antes del confinamiento- o sólo en escuelas rurales. Además, el ministro aseguró que mantendrán la opción de que los padres elijan, si aplica la presencialidad, no mandar a sus hijos a la escuela y optar solo por la virtualidad. El funcionario adelantó que el viernes próximo prevén tener una reunión con Salud Pública para analizar la situación y los pasos a seguir. Además, el miércoles habrá un previo encuentro con el Gobernador y los gremios para ver las opciones.

El ministro el viernes en la tarde participó de una videoconferencia con sus pares de Educación de todo el país y se mostró que en casi todos las provincias se presenta la misma tendencia de contagios, tanto de personal docente, no docente y alumnos en la Argentina. "Nosotros al 3 de mayo estábamos en condiciones de presencialidad, al 17 de mayo estábamos en condiciones de presencialidad, y al 22 de mayo tuvimos que entrar en este mapa que es morado el 99% porque justamente la situación cambió. Esta es la razón por la cual no hemos tenido clases la semana pasada y no tenemos clases esta semana", indicó mostrando el gráfico de la plataforma oficial Cuidar.

"En el día de hoy medios destacan que 5 provincias han vuelto a la presencialidad pero son provincias que uno ve en el mapa del 3 y 17 mayo estaban con no presencialidad. En cambio San Juan sí venía con presencialidad y el 22 de mayo no lo pudimos sostener. Quiere decir que media dos o tres semanas en volver de la intermitencia a la presencialidad cuidada", dijo.

Sobre las vacunas contra el COVID, al 19 de mayo en San Juan 20.180 docentes contaban con la primera dosis y con la primera dosis 11.854. Esta semana aspiramos a terminar con el Secundario porque el Inicial, Primario, Especial, personal docente y no docente casi quedó completo. A la vez con esta base de la información ya podemos encarar para la próxima semana, esto lo hablo en potencial, volver a la presencialidad administrada, si los datos de esta semana nos acompañan, que es de los primeros y sextos años los que irían; a la presencialidad cuidada que es como veníamos asistiendo antes de estas dos semanas de restricción".

El universo completo de docentes a vacunar es de 18.668 y no docentes que trabajan en las escuelas son 2.426. Los alumnos son 240.000 en total en San Juan.

Destacó que "sigue en vigencia desde el 2020 una resolución que permite a los padres que consideran que no está dada la oportunidad todavía, de seguir en la virtualidad con sus hijos en la casa. Así, a la presencialidad cuidada o administrada le sumaríamos una normativa que ya está en vigencia".

Sobre qué se espera para la próxima semana es que la tendencia cuando hay restricción baje la circulación y por lo tanto el nivel de contagios, a la vez que está subiendo el nivel de vacunación, lo que hace prever "un escenario que va mejorando las oportunidades". peroa advirtió que "tenemos que tener la medición del viernes por Salud Pública y partir desde allí".

De los Ríos no descartó que se puedan adelantar las vacaciones de julio. "Si llegase a presentarse esta necesidad, será evaluada. Es una herramienta que también está en el horizonte como otras provincias ya lo han planteado".

También habló De los Ríos sobre la posibilidad de una presencialidad intermitente: "justamente hablo en potencial porque esta situación que hemos vivido debido a la mutación de las cepas que empieza a tener mayor nivel de complicación en la contagiosidad hizo que tengamos que volver a la virtualidad. Y también es un escenario posible el de la intermitencia, porque veniamos de marzo con la bimodalidad sin problemas y ahora tuvimos que pasar a la virtualidad".

Incluso una opción que no descartan es extender el ciclo lectivo. Recordó el ministro que esto ya se hizo en 2020 con las mesas de exámenes de diciembre que se pasaron a febrero y marzo, apoyando a los alumnos con el programa PRASIR.

El ministro adelantó que el miércoles se reunirán con Uñac y los representantes de gremios docentes donde se van a evaluar estos temas: "dentro de las posibilidades que hay además de la presencialidad administrada o cuidada está también empezar con la ruralidad o con los 19 departamentos".

Respecto de cómo se ve a futuro más adelante, de los Ríos dijo que "una vez que hayamos terminado con la vacunación del personal estratégico, a medida que la pendiente de vacunación siga en ascenso, es previsible que después de las vacaciones de julio, en agosto o septiembre, estemos con un escenario normalizado. Lo que pasa es que no podemos tener la certibilidad de todas las variables porque nadie las tiene en el mundo".

"Depende del comportamiento que tengamos los ciudadanos en cuidarnos, la circulación genera una conflictividad, esto hace que los niveles de contagio aumenten. Con seguridad si se cumplen los cuidados la presencialidad podemos mantenerla", dijo respecto de qué variable evaluarán especialmente esta semana para seguir adelante.

Concluyó con que es clave poner en valor los protocolos en las escuelas y fuera de ellas. "El tapabocas, fuera de la escuela, se saca, hay aglomeraciones en las paradas de colectivos, debe insistirse en que la presencialidad es posible con el esfuerzo de todos", aseguró.