Detectaron dos casos de coronavirus en una escuela sanjuanina, pero no suspenderán las clases

Tras la aparición de seis casos de coronavirus en las escuelas Superior Sarmiento y Paula Albarracín de Sarmiento, se conoció que se detectaron dos casos en otra escuela sanjuanina.

Se trata de la escuela Ángel D. Rojas, ubicada en Capital, y fueron las autoridades del establecimiento educativo quienes lo confirmaron a través de un comunicado.

En el escrito, firmado por la vicedirectora, informaron que la directora de la institución y su secretaria contrajeron el virus, pero que no suspenderán las clases debido a que no asisten al establecimiento desde el pasado viernes y no han tenido contacto con nadie de la escuela. Sin embargo, aquellos padres que no quieran mandar a sus hijos a clases podrán no hacerlo y sólo deberán justificar la falta con una nota.

El comunicado: