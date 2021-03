Renunció una importante funcionaria de Educación en San Juan, ¿por qué?

El pasado viernes María Rosa Bernardini presentó su renuncia como directora de Educación Primaria del Ministerio de Educación de San Juan, y ahora el cargo será ocupado por Alejandro Lampazona, actual subdirector de área, que quedará al frente hasta que se designe un sucesor.

Según explicaron fuentes del Ministerio, la funcionaria dejó su cargo "por cuestiones personales", pero no especificaron cuáles serían. Por otra parte, Bernardini dijo en otros medios que "no es verdad que me voy por mi familia, porque tengo hijos chicos, como se ha dicho, porque siempre me he organizado con mi marido para atender todo”, sostuvo en Diario El Zonda.

“Tampoco es porque le tengo miedo a la presencialidad, porque en la distancia he trabajado con mucha responsabilidad y vocación como lo hice siempre”, agregó.

Bernardini no aclaró el motivo específico de la renuncia y tampoco atendió los insistentes llamados de este diario. “Tengo 40 supervisores y había muchos con licencia por Covid y no me voy a ir ahora que van a estar todos, no es por eso que me voy. Tampoco es porque estoy cansada, porque cuando uno hace lo que le gusta no es trabajo”, aseguró.

Lo cierto es que la funcionaria que tenía 40 supervisores, 377 escuelas y 72.300 alumnos a su cargo dejará de ser la responsable de Educación Primaria después de cuatro años de gestión. De todas maneras estará en el ministerio hasta el 5 de abril “para dejarle todo ordenado al sucesor". En cuanto a los planes futuros, dijo que "ahora vuelvo a la escuela Provincia de Santa Fe, donde soy vicedirectora y seguiré trabajando con los chicos que es lo que más me gusta hacer”, finalizó la docente.