Cómo serán las clases en los colegios preuniversitarios de San Juan

Luego del atípico proceso de cobertura de vacantes, por el cual se tomaron exámenes presenciales a unos 1.500 inscriptos para los 500 lugares que había en los tres colegios preuniversitarios, ahora se viene el cursado de las clases, que se definió de manera bimodal, presencial y virtual, siendo más fuerte la virtualidad. Los primeros cursos arrancan el 5 de abril. Así lo informó el secretario académico de la UNSJ, Daniel Bustos, en declaraciones a radio Estación Claridad este miércoles.

Estas son las pautas generales que dio el funcionario sobre el inicio de clases en la Escuela Industrial, de Comercio y Central Universitario:

-Se dividirá cada curso por grupos que no excedan el 35%. Se evaluará el factor de ocupación de cada aula para disponer la cantidad de alumnos que la ocuparán.

-Los grupos se alternarán para la presencialidad.

-Para iniciar, en principio lo que se ha acordado en paritarias es que se les va a dar prioridad a los chicos de primero y segundo año y luego se incorporarán los de cuarto año y posteriormente los de sexto año. Progresivamente se sumarán, al final, tercero y quinto.

-El dictado de clases para el primer y segundo año empieza el 5 de abril en los tres colegios preuniversitarios y aún no hay fecha pero se espera que sea "lo antes posible", para la incorporación progresiva del resto de los cursos. Bustos dijo que la idea de los directores de los colegios y de las autoridades de la UNSJ es ir avanzando lo más rápido posible con la progresividad de la presencialidad. Sobre los últimos, de sexto año, dijo que comenzarán antes de junio.

-Se darán clases presenciales respetando los protocolos a todos los alumnos de los preuniversitarios, cada uno a su turno.

-Se iniciará con el 35% de alumnos de cada curso, pero se analizará la situación sanitaria con vistas a más adelante dividirlos por mitades y no por tercios.

-Así, por lo pronto, los alumnos irán cada dos semanas a las aulas. Las dos semanas que no vayan, seguirán clases desde la casa de manera virtual. Se enviarán tareas para hacer en la casa, no tendrán clases on line sino que tendrán trabajos coordinados con la instancia presencial con metas a cumplir cuando estén fuera de las aulas.

-Las clases de consulta serán presenciales, al igual que las partes prácticas de algunas asignaturas como el laboratorio, talleres y salidas de campo. Se harán con tiempo más reducido que el normal.