Presupuesto, educación y elecciones en un mano a mano exclusivo con Oscar Nasisi

Este martes Paren las Rotativas tuvo la visita de Oscar Nasisi, el rector de la Universidad Nacional de San Juan. En un mano a mano exclusivo con Sebastián Saharrea, el conductor de la casa de altos estudios habló de todo: presupuesto, educación en tiempos de pandemia y elecciones.

"La pandemia nos ha condicionado. Nos encontró en una situación compleja y tuvimos que salir a resolver cosas que no teníamos previstas, pero supimos adaptarnos rápidamente. El gran problema fue que muchos alumnos no tuvieron acceso a la virtualidad. Pero no creo que fue un año perdido en lo académico. Si bien fue complejo por la crisis, fue una oportunidad de evolución y crecimiento inigualable", comentó Nasisi en los estudios de Canal 13.

Sobre cómo afectó en los alumnos y docentes la cuarentena obligatoria por el coronavirus, comentó que: "En el primer cuatrimestre estuvimos con clases virtuales, mientras que en el segundo cuatrimestre vamos a un esquema bimodal entre virtual y presencial. Si bien es cierto que en San Juan estamos en una condición de privilegio, todavía no estamos preparados para la presencialidad completa".

Además se refirió al presupuesto de la UNSJ. "Estamos funcionando con el mismo presupuesto que el año pasado. Tratamos de ser lo más austeros posibles y pudimos tener un colchón", afirmó. Y dijo que ahora, por la emergencia sanitaria, sumarán otros gastos referidos a la limpieza permanente, los famosos termómetros, máscaras faciales y todos los elementos de protección. En este sentido anunció que están evaluando una cámara termográfica en Sociales: "Si funciona la vamos a implementar en toda la universidad".

Elecciones en la UNSJ

Nasisi expresó que "Ojalá que sean este año las elecciones" y aseguró que su candidato es el arquitecto Roberto Gómez, el decano de la FAUD. "Si la sociedad universitaria está de acuerdo con lo que se trabajó y se hizo durante los últimos 8 años, debería apoyar a Roberto. Él garantiza que se siga el plan en el que se viene trabajando".