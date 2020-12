Atención padres: largó la preinscripción para los colegios preuniversitarios en San Juan

Desde este martes 29 y hasta el 31 de enero de 2021 está abierta la preinscripción online de los interesados en ir a los colegios de educación preuniversitaria de la Universidad Nacional de San Juan. Para anotarse, hay que acceder a este link, o visitar la página de la UNSJ. Se trata de la convocatoria que suele dejar postales de largas colas todos los años en noviembre, pero ahora se resolvió que sea de otra manera dada la pandemia. No obstante, siguen en 2021 dos instancias presenciales que son las inscripciones y exámenes, si la situación sanitaria lo permite.

Según dijo a Tiempo de San Juan el secretario académico de la UNSJ, Daniel Bustos, los interesados podrán anotarse desde ya, llenando un formulario donde se pide el DNI del solicitante y otros datos personales como el domicilio, una copia del DNI para que la suba en formato pdf o jpg (se puede sacar con la cámara del celular). A diferencia de otras oportunidades, pide esta vez que elija la escuela a la que le gustaría ingresar, en caso de que complete el puntaje, en primero, segundo y tercer lugar. Es decir, que orden cuál prefiere primero entre la Escuela Industrial, la de Comercio o el Central Universitario. Una vez llenado, se genera un comprobante de preinscripción y se da información de que la inscripción se prevé presencial los días 11, 12, 17, 18 y 19 de febrero de 2021.Son 5 días para inscribirse con los feriados de por medio.

Las inscripciones para las tres instituciones se planean en la sede de la Escuela Industrial de 8 a 12.30, y con estrictas medidas debido al contexto de coronavirus. "Hemos dado turnos por terminación de DNI, el 01 el 11, los 2 y 3 el 12 y así hasta completar la inscripción", dijo Bustos. Si algún padre no puede asistir el día indicado no pierde la preinscripción pero debe justificar la falta. En este trámite el interesado debe presentar original y copia de DNI, siempre tratándose de alumnos que hayan terminado el primario en 2020 o 2021. La libreta de egreso del primario debe presentarla cuando la universidad lo solicite.

El examen también se prevé presencial en la semana del 22 al 26 del febrero. "Es la primera opción, estamos con la gran posibilidad pero de acá a dos meses no se sabe", dijo el funcionario. El plan es concretar el examen en distintos establecimientos de la UNSJ y de la provincia si falta espacio. Todos se tomarán en simultáneo, el mismo día y en el mismo horario. Esto es un cambio, ya que se prevé un solo día, no dos como en contextos normales que se daba una jornada para cada materia. Ahora, los chicos rendirán Lengua y Matemática juntas. "Va a ser un examen que lleve dos horas o dos horas y media, no quiere decir que sea mas fácil sino que adaptarán los contenidos en menos tiempo", aseguró.

Todos los años se inscriben unos 1.500 chicos para estas escuelas, donde entra sólo la tercera parte, casi 500, siendo la Industrial la de mayor cupo. Ahora se pide al alumno que diga cuál le gusta más en la preinscripción y Bustos dijo que "no sabemos cómo se va a manejar la prioridad, se van a evaluar otras alternativas por las dudas".

En este llamado, totalmente distinto al tradicional, se espera la misma cantidad de anotados y quizá un poco más, indicó. En épocas normales se hace en noviembre y convoca cientos de padres y alumnos en largas colas. Ahora, Bustos dijo que analizan dejar permanente el sistema online para agilizar el trámite.

Una vez que los chicos rindan y de acuerdo al puntaje que sacan. se los irá llamando y ahí podrán optar por dónde entrar, hasta llenar los cupos. Esa fecha no está precisada aún, dijo Bustos. En febrero siempre hubo otro examen para rezagados, ahora será en marzo y ahí recién se tendrá el orden de merito final.

Tampoco se sabe cuándo empezarán las clases porque en la UNSJ están sujetos a lo que disponga el Ministerio de Educación de la provincia. No obstante, el funcionario dijo que "quizá tengamos que empezar un poco mas tarde, el 16 de marzo empiezan siempre, pero si en 2021 deben empezar los últimos días de marzo o principios de abril por el contexto, no se sabe".

Las dos instancias que requieren presencialidad conllevan una importante planificación para poder hacerse en contexto de convivencia con el COVID-19. "Apelamos a la solidaridad de los padres en este sentido, entendemos lo que ellos sienten, piensan y quieren y tenemos que cuidarnos", reflexionó.

Para cuidar la distancia social, se evalúan como lugares para tomar los exámenes la Industrial, el Central Universitario, las facultades de Filosofía, de Arquitectura, de Sociales y de Ingeniería. No así el Rectorado. "Si necesitamos más lugar hay un pedido a la provincia para ver que nos cedan escuelas del Gran San Juan", informó. Por aula prevén tener entre 12 y 15 alumnos rindiendo, ya que no se puede ocupar mas del 30 % de la capacidad. La logística es mayor que todos los años y ahora involucrará entre 100 y 120 docentes cuando en épocas normales se demanda la mitad o menos.