¡Atención chiques! Buscan implementar el lenguaje inclusive en la UNSJ

El pasado jueves entró al Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan un proyecto que busca incorporar el lenguaje inclusivo en la escritura de los distintos textos académicos de la sede de altos estudios. La petición fue presentada por el estudiante Pablo Pereira quien es consejero de la Escuela de la Salud.

La vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Coca, sostuvo en rueda de prensa que “el proyecto busca ser opcional y que en Argentina se entiende por lenguaje inclusivo el intercambio de las vocales por la “e”, pero la propuesta de este alumno no se restringe a eso. El proyecto habla de los distintos tipos de lenguaje inclusivo que existen y sus posibilidades de aplicación escrita. Por ejemplo, el reemplazo de las vocales por la “x” o la arroba o el uso simultáneo de los artículos masculino y femenino” explicó la funcionaria.

De que se apruebe o no este proyecto dependerá de la decisión que tomen los respectivos consejos académicos, quienes discutirán a su vez si estos cambios van a ser vigentes por cada facultad. "No es lo mismo las exigencias que tienen las distintas facultades, por eso la decisión quedara sujeta a cada facultad" sostuvo la vicerrectora en diálogo con AM1020 y agregó que "esta decisión dependerá más del Consejo Superior que del rectorado, pero el tema será analizado de acuerdo al contexto de cambio de los tiempos actuales".

No hay un plazo para que se establezca o no el proyecto, "nos tomaremos el tiempo necesario para saber si vamos a implementarlo o no" finalizó Coca.