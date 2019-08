Revuelo en una escuela sanjuanina: dejaron niños fuera de una foto por un insólito motivo

Un grupo de padres de estudiantes del último año de la escuela primaria Antonio Torres denunciaron que sus hijos fueron discriminados durante una celebración.

Según explicaron a este medio, el episodio ocurrió este lunes cuando los chicos de sexto año de la escuela capitalina festejaban el Día del Niño. Según la denuncia de los padres, un grupo de entre diez y quince chicos fueron excluidos de la foto grupal por no tener la remera de la promoción.

“Cuando le pregunté a mi hijo por qué no salía en la foto, me dijo que era porque no tenía la remera de egresados. Mientras sus compañeros se divertían sacándose fotos, a ellos los dejaron parados a un costado mirando. Estamos cansados de la discriminación”, dijo una madre a este diario.